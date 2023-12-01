СМИ сообщили о невозможности живущих в РФ финнов посетить родину

Из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину. Об этом 28 ноября написала газета Iltalehti.

Финский предприниматель Ян Хави рассказал изданию, что живет с семьей в Санкт-Петербурге, а по будням ездит в Финляндию на работу.

«В решении [Финляндии закрыть границы] были полностью забыты финны, проживающие в России <...>. Но почему ни одна пограничная станция не может быть открыта для граждан Финляндии?» — спросил он и отметил, что подал жалобу омбудсмену по этому поводу.

Хави уточнил, что не может добраться до Финляндии через Эстонию на автомобильном пароме, поскольку последнее государство не пропускает машины с российскими номерами. По его словам, даже во время пандемии коронавирусной инфекции финны, постоянно проживающие в РФ, могли пересечь границу, пишет «Газета.Ru».

Всего на границе России и Финляндии расположено восемь КПП. В ночь на 18 ноября были закрыты четыре ближайших к Санкт-Петербургу. В МВД республики такое решение объяснили якобы допуском российскими пограничниками к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. 22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи», но с 30 ноября закрыли и его.

Позднее, 25 ноября, финский премьер-министр Петтери Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

28 ноября Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

30 ноября стало известно, что Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству 20 октября. 25-го числа МИД РФ уведомил посольство Финляндии о расторжении соглашения.

До этого, 10 сентября, Еврокомиссия подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях — это будет трактоваться как запрещенный импорт.