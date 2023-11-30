Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ

Правительство Финляндии отменило постановление о реализации соглашения с Россией о содействии приграничному сотрудничеству. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба кабмина.

Проект постановления об отмене был подготовлен министерством занятости и экономики Финляндии. Документ начнет действовать 24 января 2024 года одновременно с вступлением в силу распоряжения правительства России о расторжении соглашения.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству 20 октября. 25-го числа МИД РФ уведомил посольство Финляндии о расторжении соглашения.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано 13 апреля 2012 года в Хельсинки. Оно было заключено на неопределенный срок с возможностью прекращения одной из сторон посредством письменного уведомления.

Всего на границе России и Финляндии расположено восемь КПП. В ночь на 18 ноября были закрыты четыре ближайших к Санкт-Петербургу. В МВД республики такое решение объяснили якобы допуском российскими пограничниками к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. 22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йоосеппи».

28 ноября финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.