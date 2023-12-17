Митинг против закрытия границы с РФ прошел в Финляндии

Демонстрацию против решения властей закрыть границу с Россией провели в Финляндии. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщает Yle.

По данным портала, акция протеста была организована в приграничном городе Лаппеенранта. Ее участниками, по оценкам корреспондента Yle, стали примерно 50–60 человек, преимущественно граждане РФ, проживающие в Финляндии.

Как заметила одна из протестующих по имени Маржан Какимова, из-за действий финских властей к ней не смогут приехать родственники.

«Зачем я пришла сюда? Потому что закрытие границ — это плохо. У меня в России осталась сестра. Как она ко мне приедет? Отец моего сына тоже там живет. Эта ситуация ненормальная», — приводит ее слова портал.

Кроме того, женщина отметила, что в страну просители убежища приезжали и раньше, но таких жестких ограничительных мер это не вызывало. Она полагает, что в сложившейся ситуации виноваты Финляндия и НАТО.

Другой противник закрытия границ Владимир Иванов рассказал, что половина членов его семьи живут в Санкт-Петербурге и закрытие границ сильно затруднит коммуникацию с ними.

Накануне сообщалось, что около 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей пересекли российско-финскую границу через открывшиеся 14 декабря два пункта пропуска в Ленинградской области и Карелии. После двухнедельного закрытия финские власти сняли ограничения, открыв движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». После этого в страну прибыло как минимум девять беженцев.

Позднее финские власти приняли решение повторно закрыть КПП менее чем через сутки, с 15 декабря. На фоне этого вечером 14 декабря на границе у КПП «Торфяновка» скопилась очередь из десятков людей с велосипедами, желающих попасть в Финляндию.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.