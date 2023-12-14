В Финляндию после открытия КПП на границе с Россией прибыло девять беженцев

После открытия двух финских пропускных пунктов на границе с Россией в Финляндию прибыло девять беженцев, сообщает 14 декабря финский пограничный отряд Северной Карелии.

О том, что данные КПП возобновили свою работу после перерыва, ранее в этот день сообщило российское Северо-Западное таможенное управление.

«В общей сложности девять человек подали заявления о предоставлении убежища в Финляндии. Пограничная служба инициировала меры, связанные с приемом заявлений», — говорится в сообщении финского погранотряда в социальной сети X (бывш. Twitter).

28 ноября Орпо заявил, что с 30 ноября до 13 декабря республика закрывает все пункты пересечения границы с Россией. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

8 декабря издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что финское правительство думает над возможностью открыть один или несколько КПП на границе с Россией. При этом подчеркивалось, что в любой момент кабмин может принять решение о повторном закрытии пограничных пунктов.

Позже, 12 декабря, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил данное решение. Тогда он сообщил, что Финляндия с 14 декабря откроет два КПП — «Ваалимаа» и «Ниирала».