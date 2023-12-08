В Финляндии сообщили о двух вариантах развития ситуации на границе с РФ

Правительство Финляндии рассматривает возможность открытия одного или нескольких контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией на следующей неделе. Об этом 8 декабря пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

«Правительство представило два основных варианта, один из которых заключается в том, что восточная граница останется закрытой, за исключением грузового движения. Другой вариант — открыть один или несколько пограничных постов», — говорится в публикации.

По данным издания, решения по этому вопросу еще нет, однако источник в правительстве утверждает, что угроза в случае открытия КПП с точки зрения национальной безопасности сейчас отсутствует. При этом указывается, что в любой момент правительство готово принять решение о повторном закрытии пограничных пунктов.

«Кроме того, в выходные или в начале недели на границе может произойти что-то, на основании чего границу вообще не откроют», — передает СМИ слова собеседника.

Решение будет принято на следующей неделе, отмечается в статье.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что решение о целесообразности открытия КПП будет принято не позднее среды, 13 декабря. Политик отметил, что цель его страны состоит в том, чтобы «вернуться к нормальной жизни», однако указал, что решение будет принято в свое время.

28 ноября Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.