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Финляндия примет решение об открытии границы с РФ не позднее 13 декабря

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Правительство Финляндии следит за развитием ситуации на границе с Россией и намерено принять решение о целесообразности открытия пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) не позднее среды, 13 декабря. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни», — приводит его слова телерадиоканал Yle.

Отвечая на вопросы журналистов в парламенте политик не стал делать прогноз относительно того, какое решение будет принято на фоне того, что сейчас закрыты все приграничные КПП. Однако отметил, что оно будет принято в свое время.

«Мы рады, что сейчас все хорошо», — сообщил он.

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28 ноября Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

До этого, 25 ноября, Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

30 ноября Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству 20 октября. 25-го числа МИД РФ уведомил посольство Финляндии о расторжении соглашения.

До этого, 10 сентября, Еврокомиссия подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях — это будет трактоваться как запрещенный импорт.

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