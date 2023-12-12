Финляндия откроет два КПП на границе с Россией с 14 декабря

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией — «Ваалимаа» и «Ниирала» — с 14 декабря. Об этом 12 декабря сообщает газета Ilta-Sanomat.

«Пограничные пункты «Ваалимаа» и «Ниирала» будут временно открыты», — сообщил премьер-министр Петтери Орпо.

Министр внутренних дел Мари Рантанен подчеркнула, что решение будет действовать до 14 января. При этом она предостерегла население от приближения к восточной границе страны.

Глава финского департамента пограничной охраны Матти Сарасмаа подчеркнул, что открытие погранпунктов сможет обеспечивать, например, передвижение российского дипломатического корпуса и воссоединение российских семей.

При этом подчеркивается, что если в страну продолжат прибывать мигранты, границу могут быстро закрыть. Рантанен указала, что эти решения принимались с учетом закона о пограничной охране.

«Всегда должна быть соразмерность и необходимость. Мы хотим разрешить пересечение границы в нескольких местах», — подытожила она.

При этом изначально журналисты предполагали, что правительство откроет три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией.

8 декабря издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что финское правительство думает над возможностью открыть один или несколько КПП на границе с Россией. При этом подчеркивалось, что в любой момент кабмин может принять решение о повторном закрытии пограничных пунктов.

28 ноября Орпо заявил, что с 30 ноября до 13 декабря республика закрывает все пункты пересечения границы с Россией. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.