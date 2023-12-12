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СМИ заявили о намерении Финляндии открыть крупнейшие КПП с РФ 14 декабря

Ilta-Sanomat: Финляндия откроет крупнейшие КПП на границе с Россией 14 декабря
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Фото: TASS/TOMI HANNINEN
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Правительство Финляндии собирается с 14 декабря открыть три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией. Об этом 12 декабря сообщила газета Ilta-Sanomat.

Журналисты сообщают, что решение вступит в силу в ночь со среды на четверг.

«Причиной такого решения является то, что, например, гражданам и дипломатам Финляндии будет предоставлена ​​реальная и надлежащая возможность пересечь границу», — говорится в сообщении газеты.

По словам журналистов, вторым вариантом стало бы открытие последних закрытых пограничных станций на севере, однако в этом случае пересечь границу было бы сложнее. Но, как отметили авторы публикации, те, кто хочет законно пересечь границу, хотели бы иметь возможность въехать в страну. Журналисты считают, что финское правительство могло бы открыть всю восточную границу, но только при условии, что количество въезжающих в страну будут контролировать.

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Ранее, 8 декабря, издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что финское правительство думает над возможностью открыть один или несколько КПП на границе с Россией. Источник издания в правительстве утверждает, что угроза в случае открытия КПП с точки зрения национальной безопасности сейчас отсутствует. При этом указывается, что в любой момент правительство готово принять решение о повторном закрытии пограничных пунктов.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 7 декабря сообщил, что решение о целесообразности открытия КПП будет принято не позднее среды, 13 декабря. Политик отметил, что цель его страны состоит в том, чтобы «вернуться к нормальной жизни», однако указал, что решение будет принято в свое время.

28 ноября Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

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