Почти 5,5 тыс. человек пересекли российско-финскую границу за два дня

Почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей пересекли российско-финскую границу через открывшиеся 14 декабря два пункта пропуска в Ленинградской области и Карелии, сообщила 16 декабря пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

«С полуночи 14 декабря через таможенный пост МАПП «Торфяновка» в Ленинградской области проследовало в оба направления 232 грузовых автомобиля (125 въехали в РФ, выехали 107), свыше 1,6 тыс. легковых машин (865 и 750 соответственно), 40 автобусов (16 и 24 соответственно)», — приводит сообщение «Интерфакс».

Там границу пересекли около 3,8 тыс. человек: 1,8 тыс. въехали в Россию, более 1,9 тыс. выехали в Финляндию.

В пункте пропуска «Вяртсиля» в Карелии таможенники оформили 24 фуры, свыше 1,1 тыс. легковых автомобилей и более 1,7 тыс. человек.

Финляндия 14 декабря возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия, сняв ограничения на их работу и открыв пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». После этого в страну прибыло как минимум девять беженцев. По словам премьер-министра Финляндии, границы должны были открыть до 14 января.

Позднее финские власти приняли решение повторно закрыть КПП менее чем через сутки, с 15 декабря. На фоне этого вечером 14 декабря на границе у КПП «Торфяновка» скопилась очередь из десятков людей с велосипедами, желающих попасть в Финляндию.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.