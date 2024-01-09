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В Финляндии сообщили о намерении сохранить закрытыми КПП на границе с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия не откроет КПП на границе с Россией в ближайшее время
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Фото: TASS/IMAGO/Vesa Moilanen
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Правительство Финляндии, скорее всего, сохранит блокировку контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией после 15 января. Об этом 8 января сообщила Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

«По данным нескольких источников HS, воля правительства не изменилась: граница будет сохраняться до тех пор, пока будет продолжаться российская операция, если для такого решения будут правовые основания», — говорится в материале.

Отмечается, что временное решение более вероятно, чем закрытие границы на неопределенный срок. Кроме того, в январе в финском правительстве не было широкого обсуждения данного вопроса, так как некоторые министры были в отпуске.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.

Позже, 14 декабря, государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

Границы должны были открыть до 14 января, однако менее чем через сутки, с 15 декабря, финские власти приняли решение повторно закрыть КПП. На фоне этого вечером 14 декабря на границе у КПП «Торфяновка» скопилась очередь из десятков людей, желающих попасть в Финляндию.

17 декабря в приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против решения властей страны закрыть границу с Россией. Ее участниками стали примерно 50–60 человек, преимущественно граждан РФ, проживающих в Финляндии. Позже решение о закрытии границ было обжаловано в Высшем административном суде.

31 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границ усложнило жизнь множества людей и компаний. При этом он указал на необходимость в первую очередь уделять внимание безопасности страны и заявил, что ее власти не пойдут на компромисс в данном вопросе.

8 января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что закрытие границы России с Финляндией является непродуманной политикой Европейского союза, но для экономики РФ это не несет какого-либо ущерба. Она указала, что взаимная торговля России и Европы деградировала, с Финляндией она составляет меньше $1 млн.

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