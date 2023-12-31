Премьер Финляндии анонсировал новые меры борьбы с мигрантами на границе с РФ
Правительство Финляндии ищет новые варианты решения проблемы с мигрантами на границе с Россией. Об этом 31 декабря заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в своем новогоднем послании.
«Проблемы на нашей восточной границе не исчезли. Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, чтобы остановить организованную миграцию», — приводятся его слова на сайте финского правительства.
Орпо признал, что закрытие границ усложнило жизнь множества людей и компаний. При этом он указал на необходимость в первую очередь уделять внимание безопасности страны и заявил, что ее власти не пойдут на компромисс в данном вопросе.
Ранее, 14 декабря, Финляндия ненадолго возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия, сняв ограничения на их работу и открыв пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей.
Границы должны были открыть до 14 января, однако менее чем через сутки, с 15 декабря, финские власти приняли решение повторно закрыть КПП. На фоне этого вечером 14 декабря на границе у КПП «Торфяновка» скопилась очередь из десятков людей, желающих попасть в Финляндию.
17 декабря в приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против решения властей страны закрыть границу с Россией. Ее участниками стали примерно 50–60 человек, преимущественно граждан РФ, проживающих в Финляндии. Позже решение о закрытии границ было обжаловано в Высшем административном суде.
В предыдущий раз в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.