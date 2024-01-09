Два беспилотника упали на объект ТЭК на территории Орла
На территории Орла произошло падение двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом 9 января сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем», — написал он в своем Telegram-канале.
Клычков также попросил жителей соблюдать бдительность.
Накануне, 8 января, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в Климовском районе региона. В Минобороны добавили, что это произошло около 17:00.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.