Два украинских беспилотника сбиты в Климовском районе Брянской области

Два украинских беспилотника сбиты в воскресенье, 8 января, российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в Климовском районе Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы.

Кроме того, Министерство обороны России добавило, что два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в регионе около 17:00.

Ранее, 7 января, сообщалось о двух сбитых российской системой ПВО беспилотниках над Погарским и Севским районами Брянской области. По данным губернатора региона, пострадавших и разрушений в обоих случаях не было зафиксировано.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.