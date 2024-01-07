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На Mutabor и Киркорова подали в суд после «голой» вечеринки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российское авторское общество (РАО) подало в суд на владельцев ночного клуба Mutabor из-за музыкальных композиций, которые использовались заведением во время проведения «голой» вечеринки в Москве.

По информации «Известий», к ООО «Арт Центр», которое владеет клубом Mutabor, был подан иск на сумму 537 тыс. рублей.

Предварительно известно, что истец намерен взыскать с ответчика компенсацию за использование музыки, звучавшей в ходе ранее прошедшего мероприятия в этом клубе. В РАО отметили, что ответчик допустил просрочку платежей, и потребовали выплатить компенсацию.

Помимо этого, РАО также направило иск на сумму 2 млн рублей к Филиппу Киркорову. О причине иска от авторского общества к артисту пока неизвестно.

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«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей.

Кроме того, 27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей.

29 декабря стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

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