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Число находящихся в больницах после обстрелов ВСУ белгородцев снизилось до 69

Гладков: после обстрелов Белгорода в больницах остаются 69 человек
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Число жителей Белгородской области, находящихся в больницах после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), снизилось до 69, шесть пострадавших выписали. Об этом 6 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день из больниц было выписано шесть пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в связи с просьбами граждан на базе белгородского Центра молодежных инициатив, культурного центра «Октябрь» и поликлиники № 6 организованы курсы по оказанию экстренной доврачебной помощи. Губернатор также напомнил, что подобные занятия уже почти два года проводятся в центре медицины катастроф.

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Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области пострадал мужчина — охранник одного из промышленных предприятий, который получил осколочное ранение нижней конечности.

До этого в тот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

Тогда же Гладков сообщал, что после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в больницах на тот момент находились 74 раненых, из них 20 человек — в реанимационных отделениях Москвы под контролем опытных врачей.

В ночь на 5 января Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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