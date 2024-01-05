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Мужчина пострадал в результате обстрела Шебекино в Белгородской области

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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В результате обстрела Шебекино в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадал мужчина. Об этом 5 января в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», — говорится в сообщении.

Гладков также добавил, что различные повреждения получили три промышленных предприятия и линии электропередачи. Оперативные службы работают над ликвидацией последствий.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Помимо этого, Гладков сообщил, что после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в больницах находятся 74 раненых. По его словам, 20 человек находятся в реанимационных отделениях Москвы.

В ночь на 5 января Гладков сообщил, что по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Кроме того, были повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждено более 30 автомобилей.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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