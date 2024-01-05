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Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году

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Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon
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Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин 3 января заявила, что в 2024 году начнется процедура импичмента действующего американского президента Джо Байдена.

«Я думаю, американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом импичмента президента Байдена», — заявила Грин в интервью порталу Just the news.

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Ранее, 2 января, опрос газеты The Washington Post и университета Мэриленда показал, что более трети американцев считают, что избрание Байдена президентом не было легитимным.

31 декабря газета Financial Times написала, что Байдена одобряет лишь 39% американцев. Отмечается, что несмотря на его успехи в экономике, на выборах ему придется тяжело с низкими рейтингами.

29 декабря сообщалось о 47% поддержавших расследование по импичменту президенту Джо Байдену американцев. При этом 58% участников опроса уверены, что действующий президент США был вовлечен в теневых сделках своего сына Хантера Байдена.

В тот же день бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен в своем рейтинге самых плохих поступков Байдена за год для издания The Washington Post отметил, что намерение американского лидера баллотироваться на должность главы государства на второй срок — его худшее решение в 2023 году.

14 декабря политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в США республиканцы пытаются ослабить позиции Байдена, но импичмент американскому лидеру не грозит.

За день до этого палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте американского лидера. В тот же день Байден заявил, что такое расследование представляет собой «политический трюк» представителей Республиканской партии в конгрессе.

30 ноября эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что результативность возможной процедуры импичмента Байдена крайне низка. При этом политолог выразил сомнение, что в нынешних условиях возможность данной процедуры окажет решающее влияние на рейтинг американского лидера.

Трамп 29 ноября обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

Телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос 19 ноября сообщил, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, он снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

11 октября Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом, а обострение палестино-израильского конфликта политик назвал последствием неправильных и некомпетентных решений действующего президента США.

До этого, 12 сентября, экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента США.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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