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СМИ сообщили о 47% поддержавших расследование по импичменту Байдену американцев

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Фото: Global Look Press/CNP/ Julia Nikhinson
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Американцы поддерживают расследование импичмента президенту США Джо Байдена с перевесом в 12 процентных пунктов. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на проведенный опрос.

Газета поясняет, что согласно результатам опроса, 47% опрошенных согласны с инициативой республиканцев провести расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Однако с ними не согласны 35% респондентов. При этом 58% участников опроса уверены, что действующий президент США был вовлечен в теневых сделках своего сына Хантера Байдена.

Всего в опросе приняли участие 1 тыс. человек.

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Ранее, 18 декабря, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники написала, что Байден расстроен падением его рейтингов среди американских избирателей, отраженным в результатах последних опросов общественного мнения.

В палате представителей американского конгресса 13 декабря одобрили резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте Байдену. Сам президент назвал эту меру политическим трюком представителей Республиканской партии в конгрессе.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. А странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран, должности собеседников, оступался при посадке в самолет или вертолет, терялся после выступления.

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