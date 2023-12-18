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WP сообщила о разочаровании Байдена из-за падения его рейтинга

WP: Байден с женой расстроились из-за низких рейтингов президента США
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден расстроен падением его рейтингов среди американских избирателей, отраженном в результатах последних опросов общественного мнения. Об этом 18 декабря сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«В течение месяцев президент и первая леди Джилл Байден говорили помощникам и друзьям, что они разочарованы низким рейтингом одобрения деятельности президента и опросами общественного мнения, которые показывают, что он уступает бывшему президенту Дональду Трампу, лидирующему кандидату от Республиканской партии», — говорится в материале.

По словам собеседников издания, в последние недели президентская чета расстроена еще и тем, что в данных рейтингах отсутствует прогресс.

Отмечается, что после традиционной церемонии помилования пары индеек, состоявшейся в Белом доме перед Днем благодарения, Байден собрал ближайших помощников и сделал им выговор на этот счет.

В частности, глава государства хотел знать о принимаемых ими мерах по решению проблемы с низкими рейтингами. Он также пожаловался на то, что его экономическая политика не исправила ситуацию.

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Ранее, 16 декабря, Трамп назвал Байдена угрозой демократии, отметив, что действующая администрация США готова ради своей победы на выборах нарушить конституцию государства. Он также процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что события в США «показывают загнивание американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

До этого, 13 декабря, в палате представителей американского конгресса одобрили резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте Байдену. Сам президент назвал эту меру политическим трюком представителей Республиканской партии в конгрессе.

9 декабря The Wall Street Journal сообщила по результатам собственного опроса, что предвыборный рейтинг Трампа в текущей предвыборной гонке на пост следующего американского президента впервые превысил аналогичный показатель Байдена. Согласно этим данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

В середине ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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