Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 16 декабря, что нынешний американский лидер Джо Байден является угрозой демократии.

«[Администрация Байдена] готова нарушить Конституцию США <...> ради победы <...>. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — заявил Трамп во время выступления на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире.

Он также процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что события в США «показывают загнивание американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

«Он [Владимир Путин] сказал: политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая больше не может притворяться учителем демократии», — сказал бывший президент США.

Ранее, 29 ноября, Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

23 ноября экс-президент США заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

В октябре Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений.

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.