Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ФРС заявили о сохраняющемся высоком уровне инфляции в США
Политика
Песков назвал неправдой заявление Зеленского об отсутствии у ВС РФ успехов на поле боя
Мир
Аэропорт Женевы закрыли из-за происшествия на взлетно-посадочной полосе
Мир
В парламенте Словакии назвали красной линией для России вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО
Общество
Главную елку России доставили в Кремль
Политика
Песков рассказал о подготовке Путина к важным мероприятиям
Мир
ЕК согласилась перечислить Венгрии €10 млрд
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Туризм
В Кении заявили о планах отменить визовый режим для туристов с 2024 года
Мир
В США заявили о провале политики Байдена из-за событий на Ближнем Востоке
Мир
В парламенте Словакии заявили о намерении нормализовать отношения с РФ
Мир
Еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»
Общество
Обвиняемая в теракте Трепова подставила непричастную к делу петербурженку
Мир
CNN узнал об игнорировании ХАМАС просьб о возобновлении переговоров
Экономика
Силуанов заявил о неиспользовании курсов валют для пополнения бюджета

В конгрессе одобрили резолюцию для расследования по делу об импичменте Байдену

0
Фото: Global Look Press/CNP/Annabelle Gordon
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В палате представителей конгресса США одобрили резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом стало известно 13 декабря после голосования, трансляция которого велась на сайте ведомства.

«Резолюция 918 предписывает определенным комитетам продолжить проводимые ими расследования в рамках существующего расследования палаты представителей о том, существуют ли достаточные основания тому, чтобы палата представителей осуществила свои конституционные полномочия по импичменту Джозефу Байдену, президенту Соединенных Штатов Америки, и других целей», — сказано на страницу голосования.

В ходе голосования за резолюцию 918 проголосовали 221 законодатель, 212 высказались против.

Новость дополняется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023