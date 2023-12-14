В конгрессе одобрили резолюцию для расследования по делу об импичменте Байдену
В палате представителей конгресса США одобрили резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом стало известно 13 декабря после голосования, трансляция которого велась на сайте ведомства.
«Резолюция 918 предписывает определенным комитетам продолжить проводимые ими расследования в рамках существующего расследования палаты представителей о том, существуют ли достаточные основания тому, чтобы палата представителей осуществила свои конституционные полномочия по импичменту Джозефу Байдену, президенту Соединенных Штатов Америки, и других целей», — сказано на страницу голосования.
В ходе голосования за резолюцию 918 проголосовали 221 законодатель, 212 высказались против.
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