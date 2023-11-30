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Политолог усомнился в результативности процедуры импичмента Байдена

Политолог Денисов: результативность возможного импичмента Байдену крайне низка
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Фото: Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP
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Результативность возможной процедуры импичмента президента США Джо Байдена крайне низка. Об этом «Известиям» 30 ноября заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источник писало, что представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены в ближайшие недели вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента Байдену.

«Результативность возможного импичмента Байдену крайне низка до выборов президента США и, собственно, после этого. Конечно, может быть только репутационный риск для нынешнего президента Соединенных Штатов», — считает Денисов.

При этом политолог выразил сомнение, что в нынешних условиях возможность данной процедуры окажет решающее влияние на рейтинг Байдена.

«Здесь никаких радикальных изменений данный процесс нести не может, тем более, возвращаясь к началу, импичмент Байдену не грозит до следующих выборов, так что [на его рейтинг соответствующая процедура] повлияет на 1–2%», — указал Денисов.

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В сентябре экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.

При этом сам Байден позднее указал, что республиканцы запускают соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

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