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WP сообщила о планах республиканцев проголосовать по импичменту Байдену

WP сообщила о планах республиканцев проголосовать по импичменту Байдену

WP: палата представителей в ближайшие недели проголосует по импичменту Байдену
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены в ближайшие недели вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента американскому лидеру Джо Байдену. Об этом в среду, 29 ноября, сообщила The Washington Post со ссылкой на источник.

Партийный организатор большинства в палате представителей республиканец Том Эммер в ходе закрытого заседания сообщил однопартийцам, что им, вероятно, придется в ближайшие недели проголосовать по вопросу одобрения расследования в рамках импичмента Байдену.

Само расследование, по информации издания, должно среди прочего установить, получал ли президент США выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера Байдена.

«Однако республиканцы в палате представителей до сих пор не обнародовали никаких прямых доказательств того, что Байден получил выгоду от финансовой деятельности своего сына на Украине или где-либо еще», — заявила The Washington Post.

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Ранее, 4 ноября, бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления перед избирателями заявил, что из-за политики президента США Джо Байдена другие страны относятся к Соединенным Штатам как к маленьким детям. Политик сравнил действующего президента с шестилетним ребенком и обвинил в некомпетентности на посту.

12 сентября экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти после того, как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.

При этом сам Байден позднее указал, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

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