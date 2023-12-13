Резолюцию об импичменте Байдену приняли в комитете палаты представителей США

Профильный комитет палаты представителей конгресса США проголосовал в пользу резолюции, продолжающей расследование с целью вынесения импичмента американскому президенту Джо Байдену. Следующим этапом станет голосование среди остальных членов палаты. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила газета New York Post.

«Профильный комитет палаты представителей проголосовал во вторник за то, чтобы направить в полную палату резолюцию о санкционировании расследования импичмента президенту Байдену», — сказано в публикации.

Голосование завершилось девятью голосами «за» и четырьмя «против». В газете отметили, что каждый демократ, принявший участие, возражал против резолюции.

При этом председатель комитета, республиканец от Оклахомы Том Коул заявил, что цель резолюции — всего лишь «формализовать» те меры, которые уже принимаются в расследовании. Предназначение этого документа в сложившихся условиях, по его словам, заключается в том, «чтобы дать палате самую сильную юридическую позицию для сбора необходимой информации и обеспечения исполнения повесток в суд».

Ранее, 12 декабря, стало известно, что голосование по резолюции в палате представителей конгресса США состоится 13 декабря. На следующий день после этого конгресс уйдет на новогодние каникулы продолжительностью более трех недель.

Перед этим, 30 ноября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что результативность возможной процедуры импичмента Байдена крайне низка. При этом политолог выразил сомнение, что в нынешних условиях возможность данной процедуры окажет решающее влияние на рейтинг американского лидера.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источник писало, что представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены в ближайшие недели вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента Байдена.

В сентябре экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.

При этом сам Байден позднее указал, что республиканцы запускают соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.