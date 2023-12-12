Reuters назвало дату голосования по резолюции об импичменте Байдена

Палата представителей конгресса США в среду, 13 декабря, проголосует по резолюции, продолжающей расследование с целью вынесения импичмента американскому президенту Джо Байдену. Об этом рассказало агентство Reuters 12 декабря со ссылкой на помощника руководства Республиканской партии.

Данная резолюция предписывает комитетам палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить текущие разбирательства в рамках дела об импичменте. Документ внесен на рассмотрение нижней палаты конгресса законодателями-республиканцами от имени конгрессмена Келли Армстронга.

В четверг, 14 декабря, конгресс уйдет на новогодние каникулы продолжительностью более трех недель.

Ранее, 30 ноября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что результативность возможной процедуры импичмента Байдена крайне низка. При этом политолог выразил сомнение, что в нынешних условиях возможность данной процедуры окажет решающее влияние на рейтинг американского лидера.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источник писало, что представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены в ближайшие недели вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента Байдена.

В сентябре экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.

При этом сам Байден позднее указал, что республиканцы запускают соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.