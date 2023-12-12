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Reuters назвало дату голосования по резолюции об импичменте Байдена

Reuters: палата представителей в среду проголосует по резолюции об импичменте Байдена
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Палата представителей конгресса США в среду, 13 декабря, проголосует по резолюции, продолжающей расследование с целью вынесения импичмента американскому президенту Джо Байдену. Об этом рассказало агентство Reuters 12 декабря со ссылкой на помощника руководства Республиканской партии.

Данная резолюция предписывает комитетам палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить текущие разбирательства в рамках дела об импичменте. Документ внесен на рассмотрение нижней палаты конгресса законодателями-республиканцами от имени конгрессмена Келли Армстронга.

В четверг, 14 декабря, конгресс уйдет на новогодние каникулы продолжительностью более трех недель.

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Ранее, 30 ноября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что результативность возможной процедуры импичмента Байдена крайне низка. При этом политолог выразил сомнение, что в нынешних условиях возможность данной процедуры окажет решающее влияние на рейтинг американского лидера.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источник писало, что представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены в ближайшие недели вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента Байдена.

В сентябре экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.

При этом сам Байден позднее указал, что республиканцы запускают соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

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