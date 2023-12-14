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Байден назвал расследование об импичменте в отношении себя политическим трюком

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Annabelle Gordon
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Проводимое в отношении президента Соединенных Штатов расследование об импичменте представляет «политический трюк» представителей Республиканской партии в конгрессе США. Об этом 13 декабря заявил американский лидер Джо Байден в заявлении, опубликованном на официальном портале Белого дома.

«Вместо того чтобы сделать что-либо для того, чтобы улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью. Вместо того чтобы заниматься своим делом по срочным вопросам, которые необходимо решить, они предпочитают тратить время на необоснованный политический трюк, который, как признают даже республиканцы в конгрессе, не подкреплен никакими фактами», ― сообщил Байден.

Также президент США указал на нерасторопность американских конгрессменов в принятии важных политических решений в свете крупных вооруженных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, к которым Вашингтон имеет отношение, а также миграционного кризиса на южной границе Соединенных Штатов.

«Предстоит проделать большую работу. Но после того, как республиканцы в конгрессе потратили несколько недель на поиски нового спикера палаты представителей и были вынуждены исключить своих собственных членов, они уходят на месяц, не предприняв ничего для решения этих насущных проблем», ― заявил Байден.

С 15 декабря палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до 9 января.

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Ранее в этот день стало известно, что в палате представителей конгресса США одобрили резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте президенту Джо Байдену. В ходе голосования резолюцию поддержал 221 законодатель, 212 высказались против.

Днем ранее, 12 декабря, профильный комитет палаты представителей конгресса США проголосовал в пользу резолюции, продолжающей расследование с целью вынесения импичмента американскому президенту. Голосование завершилось девятью голосами «за» и четырьмя «против».

В сентябре экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, после того как руководство республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.

При этом Байден позднее указывал на то, что республиканцы запускают соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

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