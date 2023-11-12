Байдену потребовалась помощь почетного караула во время церемонии на кладбище

Президент США Джо Байден «потерял ориентацию» во время участия в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Об этом 11 ноября сообщили в The New York Post (NYP).

Участвуя в церемонии, американский лидер перекрестился перед венком, а потом с растерянным видом обернулся к стоящему рядом военнослужащему.

«Он попятился, повернулся и сделал несколько шагов в сторону от венка, а потом повернулся и снова подошел к офицеру», — написали в NYP.

Бойцу почетного караула пришлось помочь и показать Байдену, как дойти до вице-президента Камалы Харрис, которая как раз стояла неподалеку.

«Харрис и Денис Макдоноу, секретарь Байдена по делам ветеранов, оба, казалось, еле сдерживали улыбки», — отметили в статье.

Отмечается, что республиканцы выразили тревогу по поводу очевидной растерянности Байдена.

«У нас есть президент, который не знает, идти или уходить ему», — сказал член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю.

Ранее, 26 сентября, сообщалось, что Байден перешел на теннисную обувь из-за частых падений. Он всё чаще стал носить теннисную обувь вместо классических ботинок из-за участившихся случаев падения на публике.

До этого, 1 июня, Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и, как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.