СМИ сообщили о переходе Байдена на теннисную обувь из-за частых падений

Президент США Джо Байден всё чаще стал носить теннисную обувь вместо классических ботинок из-за участившихся случаев падения на публике. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает портал Axios, проанализировав внешний вид американского лидера в последние месяцы.

«После падения в июне он стал чаще носить теннисные ботинки, чтобы не поскользнуться», — говорится в публикации.

Согласно отчету Axios, у кампании по переизбранию действующего президента США появилась новая миссия — обеспечить, чтобы действующий лидер страны не споткнулся и не упал.

По имеющейся информации, Байден с 2021 года выполняет упражнения для улучшения баланса под руководством физиотерапевта Дрю Контрераса. Кроме того, Байден начал использовать более короткую лестницу при входе в самолет.

Существует вероятность, что такие проблемы президента являются результатом диагноза, согласно которому у политика выявлены «значительный артрит позвоночника» и «легкий артрит стопы».

«<…> средства массовой информации пытаются сделать сенсацией то, что уже давно стало достоянием общественности, вместо того, чтобы освещать вполне реальные достижения президента для трудолюбивых американцев», — ответил на просьбу о предоставлении наиболее подробной информации о физическом состоянии Байдена представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и, как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.

Позднее директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заверил, что с президентом США всё в порядке, а причиной падения якобы стал мешок с песком, о который запнулся Байден.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.