Более трети американцев сочли избрание Байдена нелегитимным

Более трети американцев считают, что избрание Джо Байдена президентом не было легитимным. Соответствующие результаты показал опрос газеты The Washington Post и университета Мэриленда, результаты которого опубликованы 2 января.

Отмечается, что опрос проводился 14–18 декабря 2023 года онлайн и по телефону, в нем приняли участие 1024 совершеннолетних американцев, погрешность составляет 4,1 процентных пункта.

36% респондентов ответили отрицательно на вопрос, считают ли они избрание Байдена легитимным, 62% ответили положительно. При этом аналогичный опрос проводился в декабре 2021 года, тогда 29% назвали избрание Байдена нелегитимным, противоположную позицию выбрали 69%.

В свою очередь, 33% респондентов считают, что существуют веские доказательства повсеместного мошенничества во время выборов 2020 года. В 2021 году данной точки зрения придерживались 30% опрошенных.

Ранее, 31 декабря, газета Financial Times написала, что нынешнего президента США Джо Байдена одобряет лишь 39% американцев. Отмечается, что несмотря на его успехи в экономике, на выборах ему придется тяжело с низкими рейтингами.

29 декабря бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен в своем рейтинге самых плохих поступков Байдена за год для издания The Washington Post отметил, что намерение американского лидера баллотироваться на должность главы государства на второй срок — его худшее решение в 2023 году.

9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп впервые обогнал Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Байден 6 декабря заявил, что на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах нанести поражение Трампу могут примерно 50 его однопартийцев-демократов. Он также пообещал, что выиграет у Трампа эти выборы. В то же время обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу выразил мнение, что Байден демонстрирует отчаяние из-за планов Трампа по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы.

За день до этого Байден сообщил, что вряд ли он решился бы стать главой государства снова, если бы его предшественник Дональд Трамп не объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

29 ноября Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

Телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос 19 ноября сообщил, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, он снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

16 ноября журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

11 октября Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом, а обострение палестино-израильского конфликта политик назвал последствием неправильных и некомпетентных решений действующего президента США.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.