Политолог-американист рассказал о желании республиканцев ослабить позиции Байдена

В США республиканцы пытаются ослабить позиции действующего президента страны Джо Байдена, но импичмент американскому лидеру не грозит, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Известиям» 14 декабря.

Как объяснил эксперт, чтобы объявить импичмент президенту США, нужно набрать две трети голосов в поддержку такого решения в сенате. Дудаков обратил внимание на то, что этого еще ни разу не удавалось сделать в истории США. По его мнению, это не удастся сделать и сейчас, учитывая, что сенат контролируют демократы, которые никогда не будут объявлять импичмент своему президенту.

«Для республиканцев это история, скорее, политтехнологическая. Они пытаются ослабить позиции Байдена, снова привлечь внимание всей Америки к коррупции семейства Байденов и связям с украинскими, румынскими олигархами, криминальными синдикатами из Мексики, китайскими бизнесменами и так далее», — уточнил политолог.

Американист отметил, что республиканцы действуют таким образом, чтобы посильнее ударить по рейтингам Байдена и облегчит для себя задачу победы на предстоящих выборах 2024 года.

«Палата представителей будет несколько месяцев вести расследование, потом выкатят свои статьи импичмента, за них проголосуют, а сенат их отвергнет. На этом всё закончится, но это будет такой удар, пускай и символический, по положению Джо Байдена», — сказал Дудаков.

Кроме того, у республиканцев есть мотивация — отомстить демократам за те два импичмента, которые они пытались объявить бывшему президенту США Дональду Трампу: первая попытка была в начале 2020 года и вторая — в начале 2021 года, добавил эксперт.

«Поэтому здесь сама процедура импичмента превращается в элемент политической борьбы друг с другом. Но, конечно, никакого реального импичмента Джо Байдену не грозит», — заключил политолог.

Накануне палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте американского лидера. В тот же день Байден заявил, что такое расследование представляет собой «политический трюк» представителей республиканской партии в конгрессе.

12 сентября экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента США.