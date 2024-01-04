Гладков заявил о вывозе неразорвавшихся снарядов из Белгорода

Взрывотехники Минобороны России вывезли на полигон три неразорвавшихся боеприпаса, которые были найдены в Белгороде после обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 4 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Взрывотехники Министерства обороны РФ приняли решение обезвреживать три неразорвавшихся боеприпаса, найденных вчера на Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне «Улитка» Белгородского района на полигоне», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Позже он уточнил, что снаряды уже вывезены с территории жилого сектора. Жителей постепенно возвращают в их дома и квартиры, добавил Гладков.

До этого он также сообщал, что для эвакуированных жителей улицы Красноармейской и микрорайона «Улитка» в пунктах временного размещения организовано полноценное горячее питание и досуг.

Накануне Гладков рассказал, что в Белгороде эвакуировали порядка 600 человек из-за обнаруженных неразорвавшихся снарядов.

В четверг, 4 января, губернатор области также сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ Белгорода из РСЗО «Ольха» повреждения получили более 40 строений и 13 автомобилей. Кроме того, ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда по селу Журавлевка и сбросили на него четыре взрывных устройства с беспилотника.

2 января ВСУ трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор сказал, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. Вечером Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.