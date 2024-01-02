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«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Килиана Мбаппе

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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«Ливерпуль» опережает «Реал Мадрид» в гонке за подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом 1 января сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

Отмечается, что английский футбольный клуб рассматривает 25-летнего француза как замену нападающему Мохамеду Салаху. Также трансфер Мбаппе позволит «Ливерпулю» сократить разрыв от «Манчестер Сити».

Как указала газета, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уже много лет наблюдает за Мбаппе, и Килиан это ценит, а нынешняя «агрессивная» тактика «Реала» в работе над трансфером оказывается контрпродуктивной.

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Ранее, 23 октября, интернет-портала Transfermarkt назвал норвежского форварда английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и игрока французского ПСЖ Килиана Мбаппе самыми дорогими нападающими в мире. По оценке портала, стоимость каждого этого футболиста составляет €180 млн.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до конца сезона-2023/24. Футболист отказался использовать опцию продления контракта с клубом до 2025 года. Руководство парижского футбольного клуба неоднократно пыталось убедить его не покидать команду летом 2024 года в статусе свободного агента.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Всего на его счету за парижский клуб числятся 212 голов и 98 результативных передач в 1260 матчах.

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