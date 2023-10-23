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Холанда и Мбаппе назвали самыми дорогими футболистами мира

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Норвежский форвард английского ФК «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и игрок французского ПСЖ Килиан Мбаппе стали самыми дорогими нападающими в мире по версии интернет-портала Transfermarkt.

По оценке портала, стоимость каждого этого футболиста составляет €180 млн. Бронза этого рейтинга досталась полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему — €150 млн, пишет Life.ru.

Четвертая строчка рейтинга досталась еще одному представителю испанского королевского клуба бразильцу Винисиусу Жуниору (€150 млн). Пятая — полузащитнику лондонского «Арсенала» Букайо Сака, ценник которого достиг отметки в €120 млн.

В прошедшем сезоне Холанда признали лучшим игроком «Манчестер Сити», сообщает «Газета.Ru». Он провел 52 матча, где отметился 52 голами и девятью результативными передачами во всех турнирах. Это был дебютный сезон норвежца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Килиан Мбаппе, выйдя на поле в составе «Пари Сен-Жермен» 10 раз, набрал 11 (9 + 2) очков по системе «гол + пас», сообщает ИА «Регнум».

Действующий чемпион мира Лионель Месси («Интер Майами») занимает в рейтинге 236-е место. Transfermarkt оценивает его стоимость в €35 млн. Цена Криштиану Роналду («Аль-Наср») — €15 млн, отмечает RT.

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17 октября телеканал «360» отмечал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров 2023 года, обойдя норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Роналду отметился дублем в матче квалификации чемпионата Европы — 2024 с командой Боснии и Герцеговины. На его счету 40 голов за клуб и сборную.

В апреле этого года английский футболист и футбольный тренер Уэйн Руни назвал Эрлинга Холанда лучшим футболистом в мире. По его словам, Лионель Месси — величайший, но на данный момент никто не играет лучше нападающего, от мастерства которого захватывает дух.

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