Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой

Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой и взыскать с нее 10 млн рублей по требованию предпринимателя и общественного деятеля Александра Морозова. Об этом стало известно 1 января.

В документе, появившемся в распоряжении ТАСС, отмечено, что Морозов просмотрел 84 ролика на YouTube-канале Ивлеевой и обнаружил, что она «распространяет информацию в неприличной форме», используя нецензурную брань. По мнению предпринимателя, так блогер показывает «явное неуважение к обществу», оскорбляя общественную нравственность.

В итоге Морозов обратился в суд с требованием взыскать с Ивлеевой 10 млн рублей и заблокировать ее YouTube-канал. Однако суд отказал удовлетворить этот иск.

В суде объяснили, что каждый видеоматериал имел маркировку 18+ и был защищен механизмами YouTube от несовершеннолетних. Кроме того, как указано в документе, видео Ивлеевой не затрагивают интересы самого предпринимателя Морозова.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Позже, 26 декабря, адвокат Владислав Атаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей.

Кроме того, 27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей. По данным источника «Известий», стоимость услуг по договору составила 2,6 млн рублей в качестве аренды помещения в клубе Mutabor и 1,06 млн рублей в качестве услуг по режиссуре программы мероприятия. Выступления артистов в эту сумму не входят.

29 декабря также сообщалось, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей.