Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Политика
ЦИК РФ завершил прием документов для участия в выборах президента России
Армия
Путин вручил памятные значки участникам спецоперации
Мир
Американский подполковник оценил потери ВСУ в 500 тыс. военнослужащих
Общество
В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших при обстреле города ВСУ
Общество
В России прошла новогодняя акция «Забег обещаний»
Мир
Прокуратура взяла под контроль ход дела о гибели пятилетней россиянки на Пхукете
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 25 человек
Общество
Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Мир
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции
Общество
Путин провел еще одну встречу с участниками СВО
Общество
В новогоднюю ночь в Москве родилось 54 ребенка
Происшествия
Автобус насмерть сбил женщину на севере Москвы
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Тверской области
Мир
Два человека погибли в Японии в результате серии землетрясений
Сюжет:

В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших при обстреле города ВСУ

0
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 января сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

«Вчера оставалось 58, сегодня 13 пациентов выписаны из городской больницы № 2. 45 в палатах. В основном остались пациенты средней степени тяжести, они находятся в палатах», — заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Ряду пациентов назначены плановые операции, поскольку сразу некоторые из них проводить нельзя.

Отмечается, что после поступления сигнала об обстреле города 30 декабря на помощь людям выехали 44 бригады скорой помощи. Также в центр Белгорода были направлены бригады из ближайших районов.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что 31 декабря за медицинской помощью обратились еще два жителя Белгорода: у женщины — открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом.

«Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального», — написал он в своем Telegram-канале.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Также в этот день Гладков сообщил о гибели раненого ребенка, которого врачам не удалось спасти. Число погибших от обстрела ВСУ достигло 25 человек.

1 января президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. Вишневского назвал удары по Белгороду террористическим актом. Он пояснил: ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024