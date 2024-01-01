В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших при обстреле города ВСУ

В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 января сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

«Вчера оставалось 58, сегодня 13 пациентов выписаны из городской больницы № 2. 45 в палатах. В основном остались пациенты средней степени тяжести, они находятся в палатах», — заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Ряду пациентов назначены плановые операции, поскольку сразу некоторые из них проводить нельзя.

Отмечается, что после поступления сигнала об обстреле города 30 декабря на помощь людям выехали 44 бригады скорой помощи. Также в центр Белгорода были направлены бригады из ближайших районов.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что 31 декабря за медицинской помощью обратились еще два жителя Белгорода: у женщины — открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом.

«Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в этот день Гладков сообщил о гибели раненого ребенка, которого врачам не удалось спасти. Число погибших от обстрела ВСУ достигло 25 человек.

1 января президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. Вишневского назвал удары по Белгороду террористическим актом. Он пояснил: ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.