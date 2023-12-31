Юрист назвал способы привлечения Киева к ответсвенности за удар по Белгороду

После совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) удара по мирным жителям Белгорода у России есть несколько способов привлечения Киева к юридической ответственности. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» юрист, политолог Игорь Семеновский в воскресенье, 31 декабря.

«Удар по Белгороду естественно стал нарушением норм международного права, <…> У России есть несколько способов привлечения [Украины] к юридической ответственности», — сказал он.

Первый — это обращение в международный суд Организации Объединенных Наций (ООН), второй — рассмотрение вопроса о привлечении Украины к ответственности в Совете Безопасности ООН и введение в отношении украинского руководства санкций, включая блокировку активов и прекращение предоставления Киеву вооружений. Третьим вариантом воздействия эксперт назвал создание Международного трибунала в отношении украинских властей.

Однако, по его мнению, в настоящее время они вряд ли будут достаточно эффективными, поскольку в составе СБ ООН находятся три особенно враждебных России государства — США, Великобритания и Франция, которые не допустят принятия таких мер в отношении Украины.

Поэтому, считает Семеновский, России пока что необходимо документально фиксировать все преступления, которые совершаются против граждан РФ украинской стороной, чтобы в будущем, когда геополитическая ситуация будет более благоприятной, иметь реальную возможность привлечь всех виновных к ответственности.

О том, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду является нарушением всех норм международного права заявил в воскресенье ив беседе с «Известиями» и политтехнолог Михаил Павлив. При это он отметил, что Запад вряд ли должным образом отреагирует на заявления Москвы о нарушении Киевом международных норм.

Также в этот же день политолог Петр Колчин в интервью «Известиям» высказал мнение, что после террористической атаки на Белгород Россия может наносить ответные удары по Украине, однако это не в традициях российского менталитета. Россия не использует террор и атаки против мирных жителей ради достижения своих целей или целей каких-либо других государств, указал Колчин.

Накануне, 30 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадало свыше 130 жителей. Среди жертв есть дети.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. К этому же призвали и в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

В ответ на террористический акт Украины в ночь на 31 декабря ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.