Политолог заявил о праве РФ наносить удары по Украине в ответ на атаку на Белгород

Россия может наносить ответные удар по Украине после террористической атаки на Белгород, однако это не в традициях российской культуры. Об этом 31 декабря заявил в комментарии «Известиям» политолог Петр Колчин, отметив, что произошедшая в Белгороде трагедия может быть охарактеризована единственным международным термином — террористический акт, целью которого появится психологическое давление на российское общество.

Он отметил, что место и время проведения теракта выбраны не случайно и ставят своей целью сорвать новогодние торжества, важные для всей страны.

«Конечно, какие-то этические идеи могут толкать на мысль о том, что Россия может так же ответить Украине, так же ударить по городам, но это не в традициях российской культуры, не в традициях тех высоких идеалов, за которые в том числе сражались, сражались наши деды и прадеды, уничтожая нацистского зверя», — указал политолог.

Россия не использует террор и атаки против мирных жителей ради достижения своих целей или целей каких-либо других государств, добавил Колчин. Эксперт подчеркнул, что российская армия сражается против неонацистов, которые устраивают подобные зверства, что и продемонстрировало Министерство обороны РФ, нанеся ответный удар только по тем, кто принимал решения об исполнении атаки на Белгород.

Накануне, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадали свыше 130 жителей.

В Минобороны РФ тогда же указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть из них были перехвачены. В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России работают только по военным объектам Украины и непосредственно связанной с ними инфраструктуре и в дальнейшем будут действовать так же. При этом совершенное ВСУ преступление в Белгороде не останется безнаказанным, предупредили в Минобороны.

На следующий день в ответ на террористический акт Украины ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.

Военный эксперт Игорь Никулин на фоне обстрела киевским режимом Белгорода заявил, что РФ имеет право искоренять терроризм со стороны ВСУ. В интервью «Известиям» 31 декабря он отметил, что только после ликвидации главных террористов ВСУ можно будет достигнуть победы над терроризмом как явлением.