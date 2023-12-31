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Политолог заявил о праве РФ наносить удары по Украине в ответ на атаку на Белгород

Политолог Колчин заявил о праве РФ наносить удары по Украине в ответ на атаку на Белгород
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Россия может наносить ответные удар по Украине после террористической атаки на Белгород, однако это не в традициях российской культуры. Об этом 31 декабря заявил в комментарии «Известиям» политолог Петр Колчин, отметив, что произошедшая в Белгороде трагедия может быть охарактеризована единственным международным термином — террористический акт, целью которого появится психологическое давление на российское общество.

Он отметил, что место и время проведения теракта выбраны не случайно и ставят своей целью сорвать новогодние торжества, важные для всей страны.

«Конечно, какие-то этические идеи могут толкать на мысль о том, что Россия может так же ответить Украине, так же ударить по городам, но это не в традициях российской культуры, не в традициях тех высоких идеалов, за которые в том числе сражались, сражались наши деды и прадеды, уничтожая нацистского зверя», — указал политолог.

Россия не использует террор и атаки против мирных жителей ради достижения своих целей или целей каких-либо других государств, добавил Колчин. Эксперт подчеркнул, что российская армия сражается против неонацистов, которые устраивают подобные зверства, что и продемонстрировало Министерство обороны РФ, нанеся ответный удар только по тем, кто принимал решения об исполнении атаки на Белгород.

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Накануне, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадали свыше 130 жителей.

В Минобороны РФ тогда же указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть из них были перехвачены. В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России работают только по военным объектам Украины и непосредственно связанной с ними инфраструктуре и в дальнейшем будут действовать так же. При этом совершенное ВСУ преступление в Белгороде не останется безнаказанным, предупредили в Минобороны.

На следующий день в ответ на террористический акт Украины ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.

Военный эксперт Игорь Никулин на фоне обстрела киевским режимом Белгорода заявил, что РФ имеет право искоренять терроризм со стороны ВСУ. В интервью «Известиям» 31 декабря он отметил, что только после ликвидации главных террористов ВСУ можно будет достигнуть победы над терроризмом как явлением.

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