Политтехнолог назвал удар ВСУ по Белгороду нарушением всех норм международного права

Обстреливая мирных жителей Белгорода и других российских территорий, Украина нарушает все мыслимые нормы международного права, но проблема заключается в том, что его фактически на сегодняшний день не существует. Об этом заявил политтехнолог Михаил Павлив в беседе в «Известиями» в воскресенье, 31 декабря.

«Мы должны понимать с вами, что не существует на сегодняшний день международного права. Оно в плоскости мелких экономических вопросов сохраняется. Но в глобальном смысле его не существует», — отметил эксперт.

В связи с этим, по его мнению, Запад вряд ли должным образом отреагирует на заявления Москвы о нарушении Киевом международных норм.

«Запад давно уже потерял связь с реальностью», — указал Павлив.

В этот же день политолог Петр Колчин в интервью «Известиям» высказал мнение, что после террористической атаки на Белгород Россия может наносить ответные удары по Украине, однако это не в традициях российского менталитета. Россия не использует террор и атаки против мирных жителей ради достижения своих целей или целей каких-либо других государств, указал Колчин.

Накануне, 30 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадали свыше 100 жителей.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. К этому же призвали и в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

В ответ на террористический акт Украины в ночь на 31 декабря ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.