Появились кадры эвакуации в центры Минздрава РФ пострадавших из Белгорода

Минздрав РФ распространил кадры эвакуации доставленных в Москву людей, пострадавших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде.

На кадрах сотрудники МЧС России транспортируют пострадавших белгородцев на вертолетах и автомобилях скорой помощи в федеральные центры Минздрава России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что медицинским спецбортом отправили родителей детей, которые получили ранения. По его словам, им помогут с проживанием около центров, где несовершеннолетним будет оказана помощь.

Ранее в этот день спецборт МЧС России доставил в Москву 25 человек, в том числе шесть детей, которые пострадали при ударе ВСУ по Белгороду. Самолет Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.