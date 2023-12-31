Реклама
Прямой эфир
Мир
Аэропорт Бреста во Франции прекратил работы после удара молнии в диспетчерскую башню
Мир
На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Киевской области
Мир
Financial Times заявила о неодобрении Байдена большей частью американцев
Мир
Полянский заявил об осознании в ООН «гнилого нутра» киевского режима
Мир
На Украине озвучили полученную от стран Запада за год сумму
Мир
Погибшей при крушении катера на Пхукете россиянкой оказалась пятилетняя девочка
Общество
После удара ВСУ по Белгороду в больницах города остаются 109 человек
Мир
Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня
Армия
ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и одну «Ольху» в зоне СВО
Армия
Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о непобедимости армии России
Мир
Появились кадры эвакуации в центры Минздрава РФ пострадавших из Белгорода
Происшествия
Герой России погиб в ДТП в Свердловской области
Армия
Российские силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Ростовской областью
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области
Общество
Беглов сообщил об отмене новогоднего концерта на Дворцовой площади
Сюжет:

Появились кадры эвакуации в центры Минздрава РФ пострадавших из Белгорода

0
Фото: Минздрав РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав РФ распространил кадры эвакуации доставленных в Москву людей, пострадавших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде.

На кадрах сотрудники МЧС России транспортируют пострадавших белгородцев на вертолетах и автомобилях скорой помощи в федеральные центры Минздрава России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что медицинским спецбортом отправили родителей детей, которые получили ранения. По его словам, им помогут с проживанием около центров, где несовершеннолетним будет оказана помощь.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Ранее в этот день спецборт МЧС России доставил в Москву 25 человек, в том числе шесть детей, которые пострадали при ударе ВСУ по Белгороду. Самолет Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023