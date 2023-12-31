Спецборт МЧС доставил пострадавших из Белгорода в Москву
Спецборт МЧС России доставил пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду в Москву. Об этом 31 декабря сообщили в министерстве.
«Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Так, в Москву прибыли 25 пострадавших человек, в том числе шесть детей.
Ранее в этот день в МЧС уточнили, что спецборт, который доставил граждан, имеет современное оборудование и специальные медицинские модули, аппараты ИВЛ и кардиомониторы.
Накануне по поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.
В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.
В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.