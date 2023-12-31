Брат погибшей при ударе ВСУ по Белгороду рассказал о состоянии ее пострадавших детей
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- Брат погибшей при ударе ВСУ по Белгороду рассказал о состоянии ее пострадавших детей
Брат погибшей в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду 35-летней женщины Виктории Дмитрий Величко рассказал о состоянии ее детей, которые также пострадали при обстреле. Об этом 31 декабря он сообщил в беседе с «Известиями».
«Она погибла. Дети ее, младшая дочка, восемь месяцев, она в реанимации, старшая дочка — ее прооперировали. Незначительное ранение ноги», — сказал мужчина.
Он отметил, что младшая дочь Виктории находится в тяжелом состоянии. Ей ампутировали ногу до колена.
Мужчина рассказал, что его сестра с дочерьми пострадали в то время, когда поехали за подарками в универмаг Белгорода и пошли на площадь к главной елке.
Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.
По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».
В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.
В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.