Обстрел мирных жителей Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) лишает украинскую сторону права претендовать на звание «хороших парней», а для Запада это неудобная ситуация, потому там и не торопятся комментировать и выступать с заявлениями, отметил в беседе с «Известиями» 31 декабря американский журналист, общественно-политический активист, юрист в области прав человека и трудовых прав Дэниел (Дэн) Ковалик.

«Они молчат об этом, потому что ситуация неудобная. Я имею в виду, что именно Запад поставляет Украине запрещенные кассетные боеприпасы. Это незаконное оружие, потому что увеличивает количество травм и смертей среди гражданского населения. Но это и есть их намерение. В случае с Белгородом погибли люди, в том числе дети. И это лишает Украину права претендовать на звание «хороших парней», — заявил он.

Ковалик пояснил, что теперь ВСУ показали себя как силы, которые могут нападать только на гражданских лиц в гражданской инфраструктуре и не только в Белгороде, но и, например, в Донецке. Именно это смущает Запад, и именно поэтому они не говорят о произошедшем, уверен он.

Журналист полагает, что Запад немедленно выступил бы с обвинениями России в геноциде, стал бы искать, на кого сбросить вину, и пытался бы обратиться в Международный уголовный суд, но здесь вступают в силу двойные стандарты.

«Если посмотреть, как Россия вела конфликт на Украине, очевидно, что это был тщательный и трудоемкий процесс ради того, чтобы предотвратить гибель гражданского населения, свести ее к минимуму. Израиль делает прямо противоположное. Они пытаются максимизировать ущерб и гибель гражданского населения, но Запад полностью поддерживает их. И всё же они осуждают Россию, а не Израиль», — объяснил Ковалик.

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной в субботу, 30 декабря, атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Политолог Олег Матвейчев указал на террористическую тактику киевских властей, заявив, что «эти подлые люди стремятся вместо праздника сделать трагедию».

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В городе действует единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По последним данным, погиб 21 человек, в том числе трое детей, 110 человек ранены.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».