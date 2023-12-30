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Экономист заявил о страхе Байдена из-за его провала на Украине

Экономист Вольф: Байден напуган из-за провала на Украине
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден напуган последствиями провала своей политики в отношении Украины, заявил 28 декабря американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое», — считает эксперт.

Вольф отметил, что и провал на Украине, и ущерб из-за американской поддержки Израиля в ходе обострения палестино-израильского конфликта будет иметь для властей Соединенных Штатов серьезные последствия.

По его словам, в настоящий момент под вопросом находится будущее как самого Байдена, так и госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности США Джейка Салливана и ряда других соратников американского лидера.

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Накануне издание Foreign Policy написало, что Украина вряд ли сможет удерживать территории после российских ударов. В статье отмечается, что нынешнее положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это худший сценарий развития событий, который представляла себе украинская армия. Маневры российских военных на востоке Украины и отсутствие западной поддержки могут привести к потере киевскими властями очередных земель, отметили журналисты.

Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены.

Тогда же Байден заявил, что российско-украинский конфликт затрагивает и другие страны, а потому является угрозой для НАТО. По этой причине он призвал конгресс дать возможность выделять деньги киевскому режиму и в будущем году. Посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с этим отметил, что реакция США доказывает эффективность хода спецоперации.

До этого, 19 декабря, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

14 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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