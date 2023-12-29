Байден назвал конфликт на Украине угрозой для НАТО

Российско-украинский конфликт неизбежно затрагивает и другие страны, а потому является угрозой для НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в пятницу, 29 декабря.

«Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они затрагивают весь альянс НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений», — высказался американский лидер.

Вместе с тем он подчеркнул, что граждане США могут гордиться помощью Штатов Украине. Байден указал на необходимость продолжения поддержки и призвал конгресс дать возможность выделять деньги киевскому режиму в будущем году.

«Если конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, необходимые Украине. Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек», — высказался президент США.

Ранее в этот день в воздушное пространство Польши вошел неопознанный объект, его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. После этого объект пропал с радаров. Из-за инцидента были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства.

Позже в пятницу президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что с начала спецоперации к полякам уже залетали украинские ракеты советского производства, которые они запускали на перехват российских ракет.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

До этого, 14 декабря, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.