Foreign Policy после российских ударов предрек ВСУ потерю новых территорий

Украина вряд ли сможет удерживать территории после российских ударов, пишет издание Foreign Policy 29 декабря.

В статье отмечается, что нынешнее положение ВСУ — это худший сценарий развития событий, который представляла себе украинская армия. «Это кошмарный сценарий, которого украинские и западные официальные лица опасались уже несколько месяцев», — отмечается в публикации.

Маневры российских военных на востоке Украины и отсутствие западной поддержки могут привести к потере киевскими властями очередных земель, отмечает издание.

«Возобновление обстрелов заставило украинских чиновников и американских экспертов задаться вопросом, как долго они смогут удерживать территорию, особенно с учетом того, что американская военная помощь иссякнет, если конгресс не начнет действовать в ближайшее время», — указано в статье.

Украинские официальные лица считают, что возможности РФ по нанесению ударов даже больше, чем то, что российские войска недавно продемонстрировали.

«С учетом того, что контрнаступление ВСУ провалилось, а новая военная помощь Украине поступит не раньше января, насколько стойкими будут украинцы?» — задаются вопросом в статье.

Украинцы опасаются, что у них уже заканчиваются боеприпасы и время. Несмотря на помощь Запада, этого недостаточно для защиты от российских атак.

29 декабря главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны. До этого на территории всей страны была объявлена воздушная тревога, продлившаяся три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Помимо этого, в Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях также прогремели взрывы. Сразу после этого состоялось внеплановое заседание СБ ООН по запросу Киева и стран Запада в связи с массированным ударом Вооруженных сил РФ по военным объектам Украины.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство. В тот же день полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что целью ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны (ПВО).

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.