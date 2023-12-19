Москва в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза запретила въезд еще ряду лиц ЕС

Россия в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза во вторник, 19 декабря, расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«В ответ на недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия [Запада] российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в список попали представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, ответственные за оказание военной помощи киевскому режиму, представители структур ЕС, причастные к преследованию российских должностных лиц, занимающиеся созданием «трибунала» в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, а также лица, которые выступают за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживают введение санкций против России.

В перечь также вошли имена лиц, которые пытаются подорвать отношения РФ с другими государствами, и тех, кто занимается распространением дезинформации о России.

В российском МИДе предупредили, что любые «недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ».

В этот же день зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Он отметил, что принятием всё новых рестрикций ЕС хочет перефокусировать внимание с провалов Украины на поле боя на экономические атаки. Кроме того, по его мнению, новый пакет санкций направлен против партнеров России.

По его словам, логика 12-го пакета заключается в том, что западные страны хотят сделать хуже тем партнерам РФ в мире, которые не реагировали на предыдущие 11 пакетов и продолжали сотрудничать с российскими предприятиями в том, что касается экспорта, импорта.

Накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.