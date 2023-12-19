В Госдуме указали на вред антироссийских санкций для Евросоюза

Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Об этом 19 декабря «Известиям» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

По его мнению, новый пакет санкций направлен на партнеров России.

«Логика 12-го пакета считывается даже не между срок, а просто в самом наборе этих мер, что они хотят сделать хуже тем партнерам России в мире, которые не реагировали на предыдущие 11 пакетов и продолжали сотрудничать с российскими предприятиями в том, что касается экспорта, импорта. То есть сейчас, видимо, начинается новая эпоха, когда объектом санкций становятся уже не столько российские предприятия, сколько компании, причем как внутри Европы, так и по всему миру», — заявил Наумов.

Парламентарий подчеркнул, что таким образом Запад пытается компенсировать провал Украины на поле боя.

«Пытаются просто перефокусировать внимание на какие-то экономические атаки, контратаки, но я думаю, что так же, как и контрнаступление ВСУ, это контрнаступление тоже провалится. И, собственно говоря, нет особого интереса, что они еще могут придумать в 13-м пакете или еще в каком-то», — сказал он.

Наумов добавил, что по факту Евросоюз делает хуже своим избирателям, и многие страны — члены объединения начали понимать это.

«Неслучайно в Евросоюзе уже наметился существенный раскол среди стран, которые не хотят ставить себя в зависимость от ситуации на Украине», — заключил депутат.

Накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что Россия будет вырабатывать ответные меры.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия «разберется» с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ.

13 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что там всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.