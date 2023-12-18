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Трамп обвинил США в выходе из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля по вине США, и теперь он грозит обернуться катастрофой. Об этом в воскресенье, 17 декабря, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить всё это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — говорится в сообщении на странице политика в социальной сети Truth Social.

Он также добавил, что это утверждение касается и конфликта на Украине.

«Может даже и в большей степени», — завершил мысль бывший президент США.

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Ранее, 29 ноября, Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению Трампа, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

23 ноября экс-президент США заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

В октябре Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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