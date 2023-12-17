В Брянске УФАС провело проверку аукционов на охрану учебных заведений

Закупки охранных услуг для школ Брянска проводились с серьезными нарушениями. Об этом сообщили на сайте управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ региона в пятницу, 15 декабря.

«Образовательными учреждениями Брянска сформировано техническое задание на оказание охранных услуг, не отвечающее требованиям государственного стандарта», — сказано в публикации

Сотрудники Брянского УФАС России проверили шесть электронных аукционов, на которых проводились торги на оказание охранных услуг в образовательных учреждениях города на период первого полугодия 2024 года. Первое нарушение в техническом задании, которое выявили работники ведомства — отсутствие описания порядка действий охранника при пропуске посторонних в школу, гимназию или иное охраняемое учреждение.

Второе нарушение заключалось в поиске только одного сотрудника на должность. Между тем, необходимо обеспечить работу на участке в одно время как минимум двух охранников, один из которых будет следить за безопасностью внутри образовательного учреждения, а второй — на территории прилегающего участка снаружи здания.

«Брянским УФАС России принято решение об аннулировании электронных аукционов на оказание охранных услуг. Целью аннулирования закупок явилось недопущение заключения образовательными учреждениями контрактов, не отвечающих в полном объеме требованиям обеспечения безопасности детей», — сказано в сообщении.

Сотрудники ведомства заявили, что ответственные за подобные нарушения в документах на поиск охранников должностные лица будут найдены и привлечены к соответствующей административной ответственности.

Ранее, 7 декабря, в Брянске произошла трагедия в одном из образовательных учреждений Брянска. 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. Состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска. Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей.

10 декабря Минздрав РФ сообщил, что двое подростков, которые пострадали в результате стрельбы в Брянске и были эвакуированы в Москву, находятся в тяжелом состоянии, но дышат самостоятельно. Еще трое школьников находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Брянска в состоянии средней тяжести.

Отцу школьницы Дмитрию Афанаскину были предъявлены обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении до самоубийства. Директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, а также охранница Галина Черткова, находившаяся на посту, подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц.

Замдиректора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова обвиняется в халатности, повлекшей смерть по неосторожности.