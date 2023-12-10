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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после стрельбы в Брянске подростков

Минздрав: эвакуированные после стрельбы в Брянске подростки дышат самостоятельно
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Фото: ТАСС/Надежда Михеева
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Двое подростков, которые пострадали в результате стрельбы в Брянске и были эвакуированы в Москву, находятся в тяжелом состоянии, но дышат самостоятельно. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больницы Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — говорится в сообщении.

Еще трое школьников по-прежнему находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Брянска в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие продолжают получать всё необходимое лечение, подчеркнули в пресс-службе.

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Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве сообщили, что двух из пострадавших подростков эвакуировали в Москву и после прооперировали. Тогда же помощник министра уточнил, что состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести, они также лечатся в больницах Брянска.

Позже суд арестовал на два месяца отца ученицы гимназии, которая устроила стрельбу. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия») и по п. «а» ч. 2 ст. 110 («Доведение до самоубийства»).

Кроме того, суд арестовал на два месяца гендиректора частного охранного предприятия, охраняющего гимназию, и поместил под домашний арест заместителя директора образовательного учреждения, которую обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей. 1 млн рублей из бюджета выплатят семье погибшей девочки, по 500 тыс. рублей получат семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, 300 тыс. рублей выплатят получившим легкие ранения.

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